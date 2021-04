Deux comédies françaises réjouissantes dans votre prochaine Séance VIP

On ne présente plus ce film d’Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2011 et propulsant Omar Sy au rang de star internationale. Accumulant les records, Intouchables est notamment :

- le film français le plus vu à l'étranger, détrônant Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain qui détenait cette place depuis près de dix ans

- le deuxième plus gros succès du box-office en France, derrière Bienvenue chez les Ch'tis ;

- le film le plus vu de l'année 2012 dans l'Union européenne, devant Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2.

Pour rappel, ce film aujourd’hui culte raconte la rencontre improbable entre un riche aristocrate devenu tétraplégique (François Cluzet) et un jeune de banlieue sorti de prison (Omar Sy), engagé comme aide à domicile. "Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables."

À voir lundi 19 mars à 20h35 sur La Une.