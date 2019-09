Deux agents secrets prennent d’assaut la RTBF

Ce 30 septembre 2019, la RTBF se prépare à recevoir la visite de deux invités de marque : l’un est un espion du Renseignement britannique, l’autre est un agent des services secrets américains. Tapis dans l’ombre, ils n’attendent que la séance VIP sur la Une pour révéler leur véritable identité.

Vous l’aurez compris, la séance VIP de ce lundi 30 septembre est entièrement dédiée aux agents secrets ! Espions, tensions, action et suspens seront donc au rendez-vous pour une soirée de folie. On commence à 20h25 avec…

“If I risk it aaaaaaaaaaall - Could you break my faaaaaaaaaall ?”