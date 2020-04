Des magnolias pour les petits jardins

Des magnolias, il en existe de toutes les tailles et de toutes les couleurs, ou presque. Lequel choisir pour un petit espace ? Francis en a sélectionné 5 pour vous.

Un de ses avantages est qu’il fleurit 3 voire 4 semaines après le soulangeana (très grand et adapté aux grands espaces) et n’est donc pas brûlé par les gelées printanières.

Magnolia (Michelia) figo

Cet arbuste, appelé auparavant Michelia, a été rebaptisé Magnolia figo et est remarquable tant pour ses fleurs petites mais nombreuses et à la senteur rappelant celle du citron, que pour son feuillage persistant et qui a l’aspect du cuir. Lui ne monte pas à plus de 2 mètres 50 et fleurit pendant un mois au milieu du printemps.