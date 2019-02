Dernière émission spéciale Livrés à la Foire à 20h00 sur la Trois

L'auteur belge Armel Job nous fait l'honneur de nous présenter son nouveau roman "Une drôle de fille", édité par la maison d'édition Robert Laffont.

Cette nouvelle œuvre nous conte l'histoire d'après-guerre, l'histoire d'une famille qui décide de prendre en apprentissage une orpheline de guerre dans leur entreprise familiale pérenne.

Résumé: "Rien de plus paisible que la Maison Borj, boulangerie d’une petite ville de province belge à la fin des années 1950. Un foyer sans histoire, deux adolescents charmants, un commerce florissant : les Borj ont tout pour être heureux. Avec générosité, ils acceptent de prendre Josée, une orpheline de guerre, en apprentissage. Une drôle de fille, cette Josée. Épileptique, pratiquement illettrée, mais pourvue d’un don d’autant plus émouvant qu’elle n’en a aucune conscience : elle chante divinement. Comment imaginer qu’une jeune fille aussi innocente puisse devenir celle par qui le malheur et la ruine vont s’abattre, telle une tornade, sur cette famille en apparence si harmonieuse ?"