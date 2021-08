Demain nous appartient : Le nouveau générique de la série signé Vianney

" Demain nous appartient " la série française avec la belle Ingrid Chauvin, diffusée sur La Une, change de générique !

Pour fêter son 1000ème épisode, la série a succès s’offre un cadeau un peu spécial, c’est le chanteur Vianney qui a composé sa nouvelle musique de générique.

Jusqu’à présent, le générique que nous pouvions écouter tous les jours sur La Une et Auvio, c’était " Demain " de Lou.

Aujourd’hui, c’est Vianney qui reprend le flambeau avec un tout nouveau son à l’occasion du millième épisode, le générique change et est entièrement écrit, composé et interprété par le chanteur et voilà ce que ça donne :