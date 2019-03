Découvrez Valérie Lemercier dans la peau de "Marie-Francine"

Marie-Francine vient d'avoir 50 ans et sa vie n'est pas des plus trépidante... Son mari l'a abandonnée, elle a été renvoyée de son travail et tout ceci l'oblige à retourner vivre chez ses parents. Ils l'incitent à travailler dans leur petite boutique de cigarettes électroniques où elle rencontre Miguel, chef d'un restaurant qui est dans la même situation qu'elle.