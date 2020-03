Découvrez une vidéo exclusive du tournage de "Matrix 4"

La réalisatrice Lana Wachowski sera seule à la réalisation de ce film. Pour les 3 précédentes productions elle était accompagnée de sa sœur Lily. Femmes trans, à l’époque elles étaient connues sous le nom des frères Wachowski.

Il y a quelques mois, le patron de Warner Bros a confirmé le retour de "Matrix" :

On est très heureux de retourner dans la Matrice avec Lana. Elle est une vraie visionnaire, une cinéaste créative, singulière et originale, et nous sommes ravis qu’elle écrive, réalise et produise ce nouveau chapitre de l’univers Matrix.