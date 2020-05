Découvrez le TOP 5 du concours Fête du bruit !

N°5 : Get The Road - Concours Fête du bruit - 09/05/2020 Au début du confinement, la RTBF a lancé son grand concours de solidarité visant à récompenser la meilleure vidéo musicale confinée. La vidéo devait contenir la participation visible d’au moins deux personnes confinées et être composée de l’assemblage de différentes vidéos réalisées séparément par chaque personne participante confinée. Les belges ont beaucoup de talent, et une fois de plus ils nous l'ont prouvé !