Découvrez le nouveau clip de Vitaa et Slimane

En effet, les conditions de confinement rendant impossible le tournage de leur prochain clip, les artistes ont fait appel à la créativité de leurs fans en leur demandant, il y a quelques jours via leurs réseaux sociaux, de se filmer sur les paroles de la chanson. Et, quelques jours plus tard, le clip officiel est maintenant disponible.

"Pas beaux" , c'est le titre du nouveau single issu de l'album VersuS de Vitaa et Slimane et, en cette période un peu particulière, les deux artistes ont proposé à leurs fans de participer à leur nouveau clip .

Mais l'histoire ne s'arrête pas là!

Pour faire écho à cette chaîne de solidarité musicale, les artistes ont décidé de faire un don de 30.000 € à la fondation de L'AP-HP, ce qui représente le budget qui était prévu pour la réalisation du clip. Cette somme sera directement affectée pour financer la recherche urgente des traitements efficaces conter le COVID-19.

"Les images de ce clip participatif sont tellement poignantes. Toutes ces vidéos de nos fans, confinés, mais plus poétiques et plus dignes que jamais... Cette vague de générosité, on se devait de l'accompagner et de l'amplifier par un message personnel fort".

On ne peut que saluer cette initiative de nos coachs aux grands cœurs.