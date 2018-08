Tarzan : le classique de Disney adapté au cinéma !

Des falaises, des lianes, des animaux de la jungle, un challenge pour David Yates qui a cependant l'habitude des effets spéciaux après "Les Animaux Fantastiques" et les 4 derniers films de la saga "Harry Potter". Dans "Tarzan", on alterne entre prises de vue réelles et images de synthèse, de quoi ravir le spectateur.

Pour différencier les deux vies du héros, le filtre de gris d'un côté, les couleurs sauvages de l'autre. Que ce soit à Londres ou dans la jungle perdue, on s'y croirait !