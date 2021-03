Découvrez l'artiste Besac-Arthur et ses émotions musicales dans Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré‧e‧s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet. C'est un nouvel arrivé sur la scène musicale nationale. Pourtant, cela fait déjà des années que Besac-Arthur pratique sa passion. La guitare toujours vissée sur l'épaule, le chanteur et musicien a parcouru la terre entière à la découverte d'artistes d'ici et d'ailleurs. Il enchaîne les projets musicaux pendant plusieurs années. Groupes de rock, orchestres, etc. En 2009, il trouve son nom de scène sous l’inspiration de son poète favori, Arthur Rimbaud et de Bob Dylan qui avait trouvé son nom de la même manière grâce au poète Dylan Thomas.

Besac-Arthur - Humans - Extrait des Sessions privées - 10/11/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Sessions Privées en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Album du bout du monde Après un premier album, Besac-Arthur dévoile Humans en septembre dernier. Un album enregistré aux quatre coins du monde grâce au financement participatif. Quoi de plus revigorant que des chansons venues de partout à l'heure où il nous est interdit de voyager ? Et puis Humans, c'est aussi l'occasion pour Besac-Arthur de marquer son engagement et sa volonté de construire, grâce à la musique, un monde remplit de sens et de prôner la différence. Showcase de Besac Arthur - 21/12/2015 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Viva for Life en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Besac-Arthur a fait un détour par le studio de Label pour nous partager ses dernières actualités et, surtout, ses émotions musicales. Quels morceaux ont marqué sa vie et sa carrière ? Ses réponses sont à découvrir en images et en musique bien sûr ! La chanson qui vous décrit le mieux? La Bohème - Aznavour La chanson d’un artiste de la FWB que vous voudriez mettre en avant ? Arrache la page - Zappeur Palace Quelle est la meilleure chanson de comédie musicale ? Maria - West Side Story La chanson pour faire démarrer une soirée trop calme ? Last Nite - The Strokes La meilleure chanson à faire en karaoké ? My way - Frank Sinatra

Label x Besac Arthur - Label - Épisode 23 (29/30) - 07/03/2021 Dans Label, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous présentent leurs sources d'inspiration et leurs émotions musicales. Label, c'est aussi un incubateur de jeunes talents. Chaque artiste met en lumière une jeune pousse qui lui est chère et nous fait découvrir les talents de demain.