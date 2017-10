Découvrez en exclusivité les images du concert La La Land

Sans conteste, La La Land a été LE film qui a marqué l’année 2017 en mettant d’accord le grand public et les cinéphiles les plus pointus. Une véritable petite merveille mise en scène par Damien Chazelle et couronnée de 6 Oscar. La bande originale a marqué les esprits de millions de spectateurs et aujourd'hui, on vous propose de prolonger le plaisir du grand écran sur scène !

Tellement Ciné s'est rendu au concert qui s'est déroulé à Manchester fin septembre pour vous faire partager l'expérience magique de ce spectacle avec des images exclusives à revoir ci-dessous.