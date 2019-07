Découvrez Alain Chabat dans un rôle sérieux et touchant

On lui doit les “Nuls”, l’excellente “Cité de la Peur”, le film "Astérix et Obélix – mission Cléopâtre”, l’émission "Burger Quizz”, la voix off de la série “Avez-vous déjà vu ?” et plein d’autres. Admiré par beaucoup pour son humour particulier et sa sympathie hors-norme, on n’a pas forcément l’habitude de le voir dans des rôles sérieux. Pourtant, ça lui va bien. Il est touchant de sensibilité dans “Papa”, un film signé Maurice Barthélémy à voir sur la Une ce mercredi 17 juillet à 20h25.