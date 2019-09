Décès de Jacques Chirac, La Une modifie sa programmation

Portrait de Jacques Chirac - Décès de Jacques Chirac - 26/09/2019 L'ancien président de la République française Jacques Chirac est mort ce jeudi à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré M. Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Il avait été Premier ministre entre 1974 et 1976, puis de 1986 à 1988, sous les couleurs du RPR, avant d'être élu Président de la République pendant douze ans. Jacques Chirac était parvenu à conquérir l'Elysée - rêve d'une vie pour ce fils unique - en 1995 après deux défaites (1981 et 1988). En 2007, affaibli par un accident vasculaire cérébral qui l'a frappé deux ans plus tôt, il doit voir triompher Nicolas Sarkozy pour lequel il est loin de manifester la ferveur indéfectible de son épouse Bernadette. "Perte de mémoire", "absences", surdité: Jacques Chirac apparaîtra ensuite de plus en plus rarement en public.