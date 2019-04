De quel parti êtes-vous le plus proche ? Faites le " Test Electoral "

En répondant à différentes affirmations, nous vous proposons une boussole électorale. En quelques minutes, vous répondez à différentes propositions, telles que ; " Il faut revenir à la pension à 65 ans ", " Les TEC doivent être privatisés ", ou encore " un plus grand nombre de vaccins doivent être rendus obligatoire ".

D’accord ? Pas d’accord ?

Vous en voulez plus ? On vous suggère également de découvrir les explications des partis sur le sujet. Un petit clic sur " qu’en disent les partis ? " et vous découvrez les justifications. Afin de peaufiner au mieux votre profil, nous vous demanderons également d’épingler des propositions que vous estimez plus importantes que d’autres. A la fin de l’aventure, votre spectre d’électeur apparaît. Le " Test électoral " vous indique de quels partis vous êtes le plus proche.

Ce projet a été développé en partenariat avec les universités UCLouvain et UAntwerpen. Elles ont développé un algorithme sur base des réponses fournies par les partis, pondéré par leurs programmes électoraux. Le Test Electoral est à retrouver sur les sites de La Libre, la VRT, De Standaard et celui de la RTBF.

Votre voix, c’est votre choix.

Le " Test Electoral " vous éclairera peut-être à faire le bon choix, le 26 mai prochain. Surprenez-vous, faites le test ici !