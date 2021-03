De nouveaux programmes pour soutenir les jeunes sur Twitch, Auvio, et OUFtivi ! © Tous droits réservés

Plus

Dans sa volonté de soutenir la nouvelle génération en cette période difficile, la RTBF continue de développer et de proposer des programmes aussi bien divertissants qu’éducatifs à destination des jeunes. L’objectif étant de les embarquer en leur donnant la parole, les soutenir dans leurs études et les accompagner avec un contenu adapté à la situation actuelle. Dès le 15 mars, 4 nouveaux programmes font leur apparition sur les plateformes digitales et en TV.

« C’est la base ! » sur Youtube

Dès le 23 mars, C’est la base ! débarque deux fois par semaine sur Youtube et Auvio. Après le succès de Y’a pas école, on révise ! pour les enfants du primaire, la RTBF, toujours en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, propose une série de capsules de 5 minutes aussi ludiques qu’éducatives destinée aux jeunes du deuxième degré pour leur permettre de revoir les maths, les sciences, l’histoire et le français.

3 images © Tous droits réservés

"La Roue" sur Twitch

À travers ce programme live à la fois divertissant et informatif qui s’étendra sur 15 semaines, la RTBF veut permettre aux jeunes d’exprimer leurs difficultés, leur ressenti, leurs problématiques et leur donner un espace d’échange pour pallier leur solitude. C’est aussi l’occasion de leur offrir la possibilité de donner leurs avis, sans tabou, sur le vaccin qui fait l’actualité, la défiance, le traitement médiatique de cette pandémie tout en répondant d’égal à égal à de nombreuses questions qu’ils se posent sur des thématiques spécifiques. Ils pourront aussi montrer à travers ce jeu, comment ils apportent ou pas leur soutien aux mesures sanitaires mises en place. À découvrir sur la chaîne Twitch de Tarmac !

3 images © Tous droits réservés

Génération Covid en TV

Co-construite avec les Médias Francophones Publics (RTBF, France 24, France TV, TV5-Monde, Radio-Canada, RTS), Génération Covid est une émission spéciale à découvrir le mardi 16 mars à 20h sur La Une. Présentée par Ophélie Fontana, l’émission de 26 minutes partira à la rencontre des jeunes afin de leur donner la parole et leur permettre de s’exprimer sur les problématiques rencontrées au quotidien. Des thématiques telles que la formation, l’accès au marché de l’emploi, les loisirs, la vie sociale et les relations amoureuses y seront abordés afin de mieux cerner la réalité des jeunes au cœur de la crise sanitaire.

OUFtivi dans ton école !

Les élèves du primaire sont souvent oubliés ou considérés comme trop jeunes pour ressentir les effets de la crise. Pour répondre à cette situation, divertir et offrir un moment convivial aux élèves et enseignants, AMAYA Academy & OUFtivi ont décidé d’entamer une tournée exceptionnelle dans 30 écoles primaires de la Fédération-Wallonie-Bruxelles, entre le 16 mars et le 30 juin ! Au programme : Deux jours par semaine dans deux écoles différentes, des activités sportives, des débats autour de la santé mentale/émotions, des ateliers créatifs et l’apprentissage des premiers gestes-secours, autant d’animations pour permettre aux enfants de s’aérer l’esprit tout en respectant les gestes barrières. Quoi de mieux que de se dégourdir les jambes en mini-marathon, que de s’amuser avec les smileys-émotions pour parler de ce qu’on ressent, d’apprendre les premiers gestes secours ? Une façon de s’aérer l’esprit, tout en respectant les gestes barrière. AMAYA " artisans de bien-être " est une association fondée par Lara Bellerose, ambassadrice qui propose des ateliers & des événements dans les écoles depuis des années. Forte de son expérience et de la confiance partagée avec les établissements scolaires, la tournée 2021 avec OufTivi sera le rendez-vous divertissant et pédagogique de ce semestre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois de juin 2021 et ça se passe sur www.amaya-academy.com ! Un mini-aftermovie de chaque visite sera disponible sur les plateformes d’OUFtivi dès le mois d’avril.