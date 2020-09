De La Suite Dans les Idées termine cette saison en beauté

Sara De Paduwa et David Jeanmotte ont parcouru la Belgique tout l’été, ils ont répondu à vos appels, et sont venus vous apporter leur soutien, et leur solution pour pallier vos problèmes. Cette semaine pour le dernier épisode de cette saison Sara s’est rendue dans le château de Béatrice et David est parti faire un état des lieux des idées créatives du secteur culturel après le confinement.

Le Château de Wanfercée fait partie du patrimoine de la province du Hainaut. Cette semaine Sara De Paduwa est allée rendre visite à Béatrice la propriétaire de ce domaine. Béatrice est éducatrice sportive, une fois diplômée, elle fait l‘acquisition d’un de ses rêves les plus fous, le Château de Wanfercée. Elle, qui cherchait une maison, s’est retrouvée face à cette propriété, un véritable coup de coeur qui l’a poussé à l’acheter. Après près de 10 ans de travaux pour rendre ce lieu habitable, elle débute une activité de banquet traiteur durant 6 ans. Elle se lance ensuite dans une formation traiteur puis décide d’offrir une formule complètement " fait maison ". Le succès étant au rendez-vous, elle agrandit les parties accessibles du château pour proposer de faire aussi les réceptions de mariages. Ce n’est qu'à partir de 2010, en suivant les demandes de son public cible, qu’elle offre aussi la possibilité de loger sur place le jour du mariage. En grandissant, ses 4 garçons ont commencé à mettre la main à la pâte et cela est devenu une affaire familiale. Aujourd’hui, le château fait aussi office de chambre d'hôte à l'intérieur, mais a aussi des petites roulottes à l'extérieur pour passer la nuit. Comme un triste refrain, la pandémie a chamboulé le carnet de réservation de Béatrice, les événements ont été annulés et les frais fixes à payer de ce patrimoine ceux sont avérés fort compliqués à verser. Heureusement, vous découvrirez cette semaine que Sara a rempli sa brouette d’astuces pour venir en aide à Béatrice et ses enfants.

Depuis mars dernier, les théâtres, les cinémas et le monde culturel ont été contraints de baisser le rideau. En juillet dernier un petit espoir de revoir du monde dans les salles a pointé son nez, mais il leur a fallu se réinventer pour s'adapter aux normes de sécurité. David Jeanmotte est parti faire l'état des lieux de ce secteur. Nous rencontrerons Nathalie Uffner directrice du TTO, le Théâtre de la Toison d’Or, Patrice Mincke, directeur de la ferme-théâtre Martinrou, et Laurence Hottart, directrice du cinéma Caméo. Tous trois vous expliqueront comment faire pour aider ce secteur à se relever de la crise et ce qu’ils ont mis en place pour essayer de pallier au maximum le manque de secteur sur leurs bancs.

Mais ce n’est pas tout comme chaque semaine “De La Suite Dans les Idées” met à l’honneur une initiative belge, et samedi vous découvrirez David et sa femme Laetitia. Pour ne pas laisser trop de suspense, ce couple à la vie comme au travail est propriétaire de “Le relais des rêves”, une salle dédiée à l'organisation de mariage habituellement. Seulement, avec l’interdiction de se réunir, due à la crise sanitaire, ce couple a réinventé son offre. Les mariages étant reportés ou annulés, “les aventuriers du relais des rêves” est née. David étant dans l’événementiel depuis 30 ans a mis en place avec sa femme un principe simple de jeu téléviser. “Les aventuriers de Ko Lantho” et “Fort Doiceau”. Samedi, l'émission vous montrera la mise en place de ces aventures hors du commun.

Nous retrouverons Lufy et Enzo pour l’invention 100% made in Belgium de la semaine, ainsi que notre feuilleton hebdomadaire sur Roland, notre boucher de Saint Léger toujours en quête d’un/e jeune repreneur/se pour le succéder.

