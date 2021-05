De la musique, du cinéma et des expositions, "Alors On Sort ?" est mis à toutes les sauces - © Tous droits réservés

Joëlle Scoriels, présentatrice de rêve, a réussi cette semaine encore, à vous concocter le meilleur des événements culturels 100% belge. Et cette semaine, on vous apprend même comment faire les meilleures frites du pays.

Un lundi en musique Concours Reine Elisabeth - © Tous droits réservés On n’a plus besoin de le présenter, le concours Reine Elisabeth c’est un des concours internationaux les plus exigeants et les plus médiatisés. Alors ne privez pas vos oreilles des douces notes de piano jouées par 58 candidats aux talents incroyables. C’est à écouter en ligne jusqu’au 9 juin.

Un mardi documenté Festival Millenium - © Tous droits réservés Les films documentaires ne sont pas votre tasse de thé? Permettez moi de vous faire changer d’avis avec le festival Millenium. Du suspens, des rebondissements, des images insolites, c’est ce que vous offre les 65 films sélectionnés rien que pour vous. Jusqu’au 30 mai, branchez-vous sur Sooner pour bouger votre cervelle en direction de demain.

Un mercredi hip hop "Avant la nuit" - L'Or du Commun - © Tous droits réservés Formé il y a dix ans à Bruxelles, le groupe L’Or du Commun nous offre à nouveau un album pesant 24 carats, au moins. “Avant la nuit”, c’est le nom de leur petit bijou aux collaborations impressionnantes rassemblant entre autres Lous and The Yakuza, Zwangere Guy ou encore Roméo Elvis. Vous savez quoi faire ce 14 mai.

Un jeudi qui soutient 45 artistes font leur cinéma - © Tous droits réservés Un peu de peintures, de dessins et beaucoup de cinéma pour obtenir une exposition qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. “45 artistes font leur cinéma”, c’est l'initiative de l’illustrateur David Merveille pour soutenir notre cher cinéma, mal en point depuis quelques mois. Jusqu’au 29 mai à la galerie Huberty & Breyne de Bruxelles, venez découvrir des œuvres qui réinterprètent ou invoquent les plus grands films cultes.

Un vendredi culte Arno & Sofiane Pamart - © dannywillems@telenet.be Emblème de belgitude, Arno a une nouvelle fois réussi à nous bouleverser avec son dernier album “Vivre”. Accompagné de Sofiane Pamart, pianiste bourré de talents, notre ostendais chéri reprend ses titres les plus connus et les plus forts comme “Yeux de ma mère”. Des classiques revisités à découvrir dès le 21 mai.

Un samedi gourmet De la musique, du cinéma et des expositions, “Alors On Sort ?” est mis à toutes les sauces - © JORIS LUYTEN Des frites, des frites, des frites… comme diraient Les Tuches. Même si nos voisins français essayent de se les approprier, on sait tous que ce mets délicieux est définitivement belge. À Bruges, on l’a bien compris avec le Frietmuseum. De leur histoire à la meilleure manière de les préparer, les frites n’auront plus de secret pour vous. Il ne restera plus qu’à savoir: la sauce, à part ou sur les frites?