De Koh-Lanta à la RTBF, il n’y a qu’un pas !

Vous-vous souvenez sans doute du candidat belge de l’année dernière, Gabriel Gubbels ! Le Namurois qui s'était illustré en Thaïlande est bientôt de retour sur le petit écran…

On vous le confirmait il y a un an : Gabriel a rejoint le casting d'e-Legal, la prochaine série événement de la RTBF. En exclusivité, on vous annonce que cette nouvelle fiction débarquera en janvier 2018 sur La Une, dont voici une première image avec l'ex-aventurier.

Tout comme Unité 42 qui a cartonné cet automne, e-Legal aura pour thème la cybercriminalité… mais à sa manière ! C'est un trio de charme, cette fois, qui combattra les crimes sur le web dans un petit cabinet d’avocats de la capitale.