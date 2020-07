De ferme en ferme, à la rencontre des agriculteurs d'aujourd'hui

Manger local ...grâce à une nouvelle appli ! - Les Ambassadeurs à la campagne (7/22) -... La plateforme belge qui fait le lien entre les consommateurs et les producteurs locaux les consommateurs; C'est en 2015 que l'idée a germé dans la tête de Ludovic Bollette. Ce jeune entrepreneur démarre alors un potager communautaire à La Reid. Il rêve de cultiver ses propres légumes afin de manger des produits sains, frais et de saison durant toute l’année. Il fait alors la connaissance de producteurs de sa région et se rend compte de leur difficulté à se démarquer dans un marché largement dominé par les grandes surfaces. C’est alors que lui vient l’idée de créer sa plateforme : "Mangez Local". Pour Ludovic : " choisir les produits de sa région, c’est aussi et surtout préserver l’agriculture et les artisans de notre région tout en aidant chacun à redécouvrir les saveurs de son terroir. " Le service est gratuit pour les consommateurs. Une page Facebook, Instagram, twitter et youtube existent ainsi qu'une application. On y trouve une carte avec les marchés locaux, 1400 producteurs et des points de vente de Wallonie et de Bruxelles.