Dans les coulisses du plus grand palace de Paris : le Crillon

Sur la place de la Concorde à Paris, Le Crillon est l'un des plus luxueux hôtels au monde. Le palace célèbre le savoir-vivre à la française et accueille les plus grandes célébrités comme Madonna, Zinedine Zidane ou encore Mick Jagger.

Fermé pendant quatre ans pour être entièrement rénové, l'établissement avait perdu du terrain face aux autres palaces parisiens. Pour revenir au premier rang, les 400 employés du Crillon travaillent d'arrache-pied pour en faire une seconde maison pour ses clients ultra-exigeants. Le directeur se doit d'être sur tous les fronts. Rien n'échappe à cet homme de terrain, un ancien serveur qui a grimpé tous les échelons.

