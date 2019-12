Après 7 ans d’absence, Jamel a fait son retour sur scène avec « Maintenant ou Jamel ». En presque 20 ans, c'est seulement son 4e spectacle et, comme les 3 précédents, il fait l'événement. Ce documentaire plonge au cœur de la naissance de son dernier spectacle.

Il raconte les hauts et les bas du processus de création, depuis les toutes premières improvisations jusqu’à la rédaction des lignes ultimes, les plus intimes, en passant par la découverte de l’entrainement physique et la tournée des toutes petites salles.

On y découvre un Jamel inconnu du grand public, bourreau de travail et plein de doutes, s’interrogeant en permanence sur l’impact de ce qu’il raconte sur scène, voulant évidemment toujours faire rire, mais aussi rassembler par le rire.

Entre ses amis de toujours et sa famille, entre souci de transmission et envie de raconter son époque, c’est une immersion inédite dans l’intimité de l’artiste qui permet de découvrir ce qu’il y a aujourd’hui "dans la tête de Jamel Debbouze".

Un film de Jean-Thomas Ceccaldi à ne pas manquer ce lundi 30 décembre sur La Deux à 20h30.