Dans l'intimité de Kev Adams, le fan devenu phénomène

C'est l'histoire d'un fan qui a tout fait pour approcher ceux qu'il admirait. Kevin Smadja était un enfant ambitieux à qui la devise "Rêve ta vie, t'auras une vie rêvée" semblait coller à la peau.

Qui aurait pu imaginer qu'un jour son rêve le rattrape et qu'il se retrouve à jouer aux côtés de ses idoles : Gad Elmaleh et Franck Dubosc. Aujourd'hui, ils témoignent dans ce documentaire et livrent un regard croisé sur leur. Véritable phénomène de société : plus de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux, plus d'une dizaine de films à son actif, une série télé à succès "SODA", 3 one man show et sa statue de cire au musée Grévin : Kev Adams est devenu l'un des humoristes préférés de la jeune génération mais aussi, un acteur et un producteur à succès.

"Kev Adams intime, le fan devenu phénomène" un documentaire à voir le lundi 14 octobre 20h30 sur la Deux. Rediffusion le dimanche 20 octobre à 23h00.

Découvrez un premier extrait en exclusivité ci-dessous, dans lequel Kev raconte ses années de galère