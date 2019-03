Daniela Prepeliuc rejoint la RTBF pour animer "Contacts"

A l’aube de ses 50 ans, l’émission hebdomadaire de sécurité routière " Contacts " s’offre une nouvelle formule et un nouveau visage. Le programme culte sera désormais présenté par Daniela Prepeliuc.

Après avoir fait la pluie et le beau temps sur BTMTV, TV5 et RTL-TVI, la jeune présentatrice de 34 ans a su se forger depuis plusieurs années une belle expérience à la présentation. Son enthousiasme et sa maîtrise du métier ont totalement convaincu les équipes.

C’est un nouveau défi pour l’animatrice de 34 ans : " Je suis très heureuse d’intégrer le service public pour relever ce nouveau challenge. C’est une opportunité unique ! J’ai une réelle envie de retourner sur le terrain et de présenter une émission d’utilité publique, à côté de mon autre domaine de compétence, qu’est la météorologie et l’environnement ".

Avec un nouveau format, " Contacts " s’offre une cure de jouvence. Désormais, le programme sera renforcé en infographies toujours plus didactiques et en tests sur le terrain pour expérimenter les difficultés de la route.

Pas de panique pour les fans d’Olivier Quisquater. Le policier le plus célèbre de ces 15 dernières années sera toujours là pour épauler Daniela. Il lui donnera les bons conseils au volant et sera là pour approfondir les concepts plus techniques de la sécurité routière.

L’AWSR et Bruxelles Mobilité sont les partenaires de CONTACTS, dans la volonté d’une sensibilisation permanente à la sécurité routière.