Daniel Day-Lewis : un acteur à l'aura mystique

Daniel Day-Lewis est un acteur incontournable à la filmographie sélective et, ô combien, de grande qualité. Né en Angleterre d’une famille d’artistes, Daniel entame des études d’art dramatique à la Bristol Old Vic School. Après deux petites apparitions dans Un dimanche comme les autres et Gandhi, son premier grand rôle au cinéma sera dans The Bounty, avec Mel Gibson en 1984. Sa carrière décolle enfin grâce à Stephen Frears qui lui donnera sa chance dans My Beautiful Laundrette. Drame dans lequel il se glisse dans la peau d’un jeune homosexuel durant les années Thatcher.



L’acteur est rare et exigeant. Il n’hésite pas à faire de longues pauses entre ses projets au cinéma. Ainsi, nous le verrons presque uniquement dans des films à la préparation rigoureuse comme Le Dernier des Mohicans, Au temps de l’innocence, Au nom du père, The Boxer, Gangs of New York, etc.

La méthode Day-Lewis, c’est celle de l’actor studio, rester dans son personnage même quand la caméra ne tourne pas, se mettre dans des conditions de dévotion extrême. Des rôles qui demandent une énorme préparation en amont. Avant de tourner dans Le Dernier des Mohicans, il part vivre en ermite au milieu de la nature et ne mange que ce qu’il chasse. Sur le tournage de Lincoln, de Steven Spielberg, il apprend l’accent du Kentucky, Etat d’origine du président, et demande à ce qu’on s’adresse à lui en l’appelant uniquement "Mister President".