Dakota Johnson donne la parole aux victimes d’agressions sexuelles

L’héroïne de la saga “ Fifty shades of Grey” profite de sa notoriété pour aider et rendre audibles les victimes d’agressions sexuelles.

“Ecouter est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu’un” explique Dakota Johnson. “Dans ce podcast, je souhaite créer un espace où l’auditeur écoute aussi honnêtement et courageusement que celles qui ont eu le courage d’appeler. Votre oreille gauche est l’oreille la plus proche de votre cœur. Et en écoutant avec votre cœur, vous pouvez sauver quelqu’un, même un tout petit peu.”