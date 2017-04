D6bels On Stage avec Quentin Mosimann

L'actualité 2017 de Mosimann est bien chargée, avec 150 dates prévues dans le monde. Il a sorti cette année un remix de "Shed a light" de Robin Schultz et David Guetta feat. Cheat Codes.

Très jeune, Quentin Mosimann se passionne pour la musique, il pratique la batterie et le piano. Il participe à plusieurs concours mais sa vie bascule en 2008, quand il remporte la Star Academy 7. Son premier album "Duel" composé de reprises jazzy, devient double disque d'or.

Son second album "Exhibition" paraît en 2010 avec des titres plus percutants. En 2011, c'est la consécration, il se classe 69e dans la liste des 100 meilleurs DJ mondiaux. La même année, il accepte le rôle de coach dans The Voice Belgique. Rôle qu'il reprend pour la quatrième fois cette année. Son 3e album, "The 8 Deadly Sins", est composé de titres de house exclusivement anglophones.

Aujourd'hui, Mosimann tourne dans le monde entier, de la France à la Russie, en passant par la Belgique, l'Espagne, la Norvège, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Japon et le Brésil. 150 dates l'attendent !

Cette émission sera également diffusée le jeudi 20 avril à 22h45 sur La Deux.