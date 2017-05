D6bels On Stage avec Coely et Scylla

Avec un monde musical imprégné d’un mélange de soul mélangé à un rap incisif, Coely fait partie des nouvelles perles belges que l'on surnomme la "first lady of belgian rap". Cette artiste voit sa vie changer lorsqu'elle est encore étudiante et qu'elle signe avec le label Beatville, avec qui elle crée son premier titre officiel "Ain't Chaising Pavements", elle n'a alors que 17 ans. Son ascension continuera avec son tube suivant, "My Tomorrow".

Aujourd’hui, à 23 ans, Coely veut séduire le public français et vient de sortir un EP 5 titres et prouve bien que le rap s'écrit aussi au féminin.