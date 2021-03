D'Eupen à Gand, "Alors On Sort ?" vous dévoile les expositions à ne surtout pas manquer !

Alors on sort ? - Flagship store - Bady et April Maey - One way ticket (42/261) - 01/03/2021 Au programme : - Exposition: "Flagship store" de Daniel Knorr, au musée d'art contemporain d'Eupen, Jusqu'au 25 avril, À partir de 6€ - Concerts : Black History Month. Badi et April Maey, L'Ancienne Belgique, www.facebook.com/anciennebelgiqueab, 17 mars, Gratuit - Cinéma : "One Way Ticket: d'un camp de réfugié au Congo aux Etats-Unis", www.auvio.be