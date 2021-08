"Crimes et Indices" épisode 9 et 10, au programme : disparition inquiétante et tueur en série

Dans les épisodes 9 et 10, Les enquêteurs vont récolter patiemment les indices car, comme nous allons le voir, les responsables laissent toujours des traces.

Ophélie Fontana nous emmène une fois de plus dans deux nouveaux épisodes de la série “Crimes et indices” consacrés à de véritables affaires qui sont arrivées près de chez nous .

C’est dans la nuit du 16 avril 2016 que la jeune Anaïs Guillaume, alors âgée de 21 ans, disparaît après s’être rendue chez son petit ami. C’est dans la ferme de son compagnon à Formy dans les Ardennes que l’on a aperçu Anaïs pour la dernière fois.

Les policiers de la section de recherche de Reims en charge de cette affaire très mystérieuse vont mettre plusieurs années pour finalement résoudre cette affaire et comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille ce fameux soir d’avril. Ces gendarmes découvriront alors le passé douteux d’un suspect et finalement déterminer ce qui est arrivé à Anaïs et qui est son meurtrier.