"Coup de foudre à Saint-Pétersbourg" entre Thierry Neuvic et Helena Noguerra !

Lui refuse qu’elle s’implique dans ses affaires, alors que Marie comprend que le parc a besoin de se renouveler s’il veut éviter la faillite. Une entente compliquée qui va pourtant laisser place aux sentiments, alors que chacun croyait ne plus avoir droit à l’amour …

D’un côté, il y a Marie , mère célibataire grande gueule et attachante, qui s’avère être l’héritière d’un domaine d’une ancienne famille de Russes Blancs. De l’autre, Vania , le directeur du parc touristique qu’abrite le domaine, qui va lui donner du fil à retordre.

Les fêtes de fin d’année approchent doucement mais la féerie est déjà présente sur la RTBF avec une histoire d’amour comme vous les aimez dans la romantique destination de Saint-Pétersbourg , et en bonne compagnie.

Après l’Espagne avec Agustin Galiana, c’est en Russie que nous emmène la collection "Coup de foudre à" pour une nouvelle love story avec Thierry Neuvic et Helena Noguerra.

Comme c’est la coutume dans la collection "Coup de foudre à", un casting de haute voltige vous attend dans ce nouvel épisode. Après Philippe Bas et Laetitia Milot ou encore Lucie Lucas et Rayane Bensetti, place à Thierry Neuvic et Helena Noguerra.

Et visiblement le courant passe bien entre les deux comédiens qui avaient déjà tourné ensemble dans la série "Mafiosa". "Mais nous nous connaissions depuis longtemps, confie Helena Noguerra. Nous étions heureux de nous retrouver sur le plateau de Coup de foudre. Il est doux et rassurant. Je comprends qu’il fasse rêver les filles !"

Sur le tournage de "Coup de foudre à Saint-Pétersbourg", il y a une scène en particulier qui a beaucoup plu à cette dernière. "Celle où mon personnage et celui de Thierry Neuvic se changent en héros de contes de fées pour remplacer des comédiens absents. Marie et Vania se désirent. Ils se cherchent et sont maladroits ! C’était très drôle à jouer."

Un téléfilm coproduit par la RTBF à découvrir en 2 parties, le vendredi 8 novembre à 20h50 sur La Une et sur RTBF Auvio.