Coronavirus : La RTBF modifie ses programmes pour mieux vous informer

Dans cette situation totalement inédite, la RTBF s’adapte et vous accompagne en temps réel sur toutes ses plateformes. La rédaction INFO vous informe via ses RDV radio, télé et digitaux. Le site rtbf/info.be reste incontournable et dédie une page spécifique au coronavirus. La RTBF sera aussi à vos côtés pour répondre à vos questions et vous divertir par un contenu très riche sur ses différents médias radio, web et télé : programmes enfants sur OUFtivi, films et séries, documentaires, magazines, émissions culturelles et musicales.