Coronavirus : Justine Katz vous propose le reportage "Dans l’ombre du virus"

"Dans l’ombre du virus" est un reportage au plus près de toutes celles et tous ceux qui sont en 1ère ligne face à cet ennemi invisible. Immersion dans plusieurs hôpitaux pour être témoins de la réalité du personnel médical et infirmier. Comment fonctionnent les urgences, comment s’organisent les admissions et les soins, avec quels risques, dans quelle atmosphère ? Comment les malades sont-ils soignés concrètement ?

Nous verrons aussi que des pharmaciens font preuve d’une extraordinaire solidarité avec les personnes isolées. Ils jouent un rôle crucial d’aide et d’écoute.

Les infirmières et infirmiers à domicile témoigneront des difficultés rencontrées dans le quotidien. Les maisons de repos se sont organisées pour veiller aux personnes les plus fragiles.

Immersion également exceptionnelle dans un laboratoire ultra sécurisé. Les chercheurs y manipulent chaque jour le Coronavirus. Ils sont lancés dans un véritable contre-la-montre pour trouver le vaccin qui viendra à bout du virus.