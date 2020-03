Connaissez-vous l’amitié improbable entre la reine Victoria d’Angleterre et son jeune employé indien ?

Rebelote également pour l’actrice Judi Dench qui avait interprété la reine dans “La Dame de Windsor” en 1997. Dans une interview accordée à Allo ciné elle explique pourquoi elle a aimé l’idée d’interpréter ce rôle à nouveau :

D’autant plus que cet aspect et ce passage de sa vie étaient totalement inédits. C’est totalement différent d’un rôle du répertoire que vous reprenez des années après, en espérant dans l’intervalle avoir compris certains raffinements qui ont pu vous échapper et surtout avoir acquis les outils nécessaires pour donner une meilleure interprétation. Non, ici il s’agit d’un nouvel aspect d’une personne réelle qui a mûri et évolué.