Concours La La Land : Gagnez vos places pour le concert événement !

Sans conteste, La La Land a été LE film qui a marqué l’année 2017 en mettant d’accord le grand public et les cinéphiles les plus pointus. Une véritable petite merveille mise en scène par Damien Chazelle et couronnée de 6 Oscar. La bande originale a marqué les esprits de millions de spectateurs et aujourd'hui, on vous propose de prolonger le plaisir du grand écran sur scène !

En effet, depuis quelques mois, le film est décliné en concert qui fait le tour du monde et ravit les oreilles des amoureux du film. Et puisque le spectacle passe par la Belgique, l'occasion est parfaite pour organiser un concours exclusif qui vous permettra de revivre les musiques du film en live.

Grâce à Gracia Live, qui nous offre l'occasion de vous faire gagner des places qui partent à la vitesse de l'éclair, vous allez peut-être repartir avec 2x2 places pour assister au concert qui se tiendra le 19 octobre à Forest National à Bruxelles, ou bien 2x2 place pour le concert de la Rockhall au Luxembourg le 20 octobre.