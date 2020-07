Concours : gagnez vos places pour Pairi Daiza

Profitez de cet été pour aller visiter gratuitement le meilleur zoo d’Europe ! Tentez votre chance en participant à notre concours et vous remporterez peut-être des places valables jusqu’en mars 2021.

Première attraction touristique de Belgique et élu "Meilleur Zoo d’Europe", Pairi Daiza vous fera voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de 7000 animaux. Vous croiserez des éléphants en promenade, nourrirez de nombreux animaux, observerez des guépards, lions, gorilles, pandas, tigres blancs, orangs-outans, etc.

Et ce n’est pas tout : en 2019, Pairi Daiza a ouvert son premier hôtel au cœur d’un tout nouveau monde, "The Last Frontier". Un territoire de 8 hectares inspiré par la Colombie britannique où vous vous baladerez ou logerez au milieu des loups, ours, otaries de Steller, pumas…

Ça vous tente ? Alors jouez à notre concours ci dessous et vous remporterez peut-être 2 places pour aller visiter ce superbe parc animalier qui a reçu trois étoiles au Guide Vert Michelin !