Concours : 30 tickets à gagner pour le 36e Festival International du Film de Mons !

Du 9 au 16 juillet, vivez des émotions, de l’amour et du cinéma au 36e Festival International du Film de Mons ! Pour l’occasion, la RTBF vous fait gagner 30 places pour le film de votre choix, à l’Imagix ou à l’Auditorium Abel Dubois.

Créé en 1984 par Elio Di Rupo, le Festival de Mons explore depuis trois décennies le thème de "l’Amour" au cinéma à travers une programmation internationale composée d’un grand nombre de films inédits et dans laquelle se rejoignent qualité et plaisir de cinéma. Il s’agit donc d’un rendez-vous cinématographique en mouvement, dynamique et attractif pour le grand public comme pour les cinéphiles.

► Retrouvez le programme de l’édition 2021 ici.

Vous souhaitez y participer ? Tentez de remporter une des 30 places offertes par la RTBF pour le film de votre choix (69 films au total dont 30 premières belges) en participant à notre concours :