Concours 2001 : L'Odyssée de l'espace - Remportez votre livre collector !

D’abord publié en édition collector en plusieurs volumes, épuisé dès sa sortie, ce recueil visuel exhaustif comprend des photos de plateau et des coulisses du tournage, des tableaux préparatoires, des croquis et des éléments publicitaires tirés des archives Kubrick. Grâce à de nombreuses pages dépliantes, ces images fascinantes permettent de saisir les méthodes méticuleuses de réalisation de Kubrick et le mystère et le magnétisme d’un film d’une prodigieuse envergure, à la dimension humaine complexe.

Écrit après des années de recherches par Piers Bizony, journaliste spécialisé dans l’espace, les effets spéciaux et la technologie, ce recueil est à la fois une œuvre passionnée et un hommage à un chef-d’œuvre de la culture du XXe siècle.