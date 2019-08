Comment se relaxer en ce lundi de rentrée ?

Échappez-vous dans la campagne française avec “L’école buissonnière” réalisé par Nicolas Vanier (“Belle et Sébastien) d’après son roman du même nom, sorti en 2017. Vous ne pourrez que tomber sous le charme de Paul (Jean Scandel), un jeune orphelin de Paris qui se lie d’amitié dans la région de la Loire avec des personnages uniques et inoubliables, dont Totoche le braconnier (François Cluzet).

Synopsis : Paris, 1920. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne ; l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

Avec : François Cluzet (Totoche), Jean Scandel (Paul), Eric Elmosnino (Borel), François Berléand (le comte de La Fresnaye), Valérie Karsenti (Célestine).