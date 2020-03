Comment occuper vos enfants confinés à la maison ? AUVIO à la solution pour vous !

Vous êtes confinés à la maison avec vos enfants jusqu’au 3 avril et ce n’est pas facile de les occuper ? Durant cette période la RTBF vous propose de leur faire découvrir des programmes divertissants et instructifs sur Auvio.

La plateforme de streaming accompagne les plus jeunes avec plus de 1400 dessins animés et contenus éducatifs. Le moment idéal pour découvrir cette offre avec Les Niouzz, #dans la toile, Ma vie dans l’espace, Je voudrais devenir…