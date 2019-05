Une ultime soirée en compagnie de Lucie Lucas vous donnait rendez-vous sur La Une, ce jeudi 23 mai. Le dénouement de cette saison qui s’est révélée être de plus en plus intense au fil des épisodes est à revoir sur RTB Auvio. Suivez les liens vers les épisodes 5 et 6 ci-dessous.

Attention, vos épisodes sont disponibles jusqu'au samedi 1er juin.