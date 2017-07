Claudio Capéo, du trottoir aux grandes scènes !

Si certains artistes stressent et s'enferment dans leur loge avant de monter sur scène, ce n'est visiblement pas le cas de Claudio Capeo! L'ex-candidat de The Voice France préfère largement sortir boire un verre avec ses amis et signer des autographes. Et c'est justement autour d'une bonne bière belge que Fanny Gillard lui a posé ses questions pour D6bels Francofolies. Ensemble, ils ont même choisi le petit nom à donner à l'accordéon de Claudio...