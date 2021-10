"Claude François, les secrets inavouables": le documentaire qui révèle la face cachée du chanteur

Le chanteur aimait avoir des relations avec ses fans, c ertaines alors même âgées de 13 ans . On découvre dans ce reportage cette facette de Claude François avec toutes les histoires qu’il y a autour en passant des liaisons aux avortements.

Déjà à l’époque de sortie de ce documentaire, l’image de Claude François fut fortement impactée mais on n’a pas fini de parler de ses déboires puisque la RTBF a réalisé un second documentaire qui est déjà disponible sur Auvio, intitulé " Claude François : les secrets inavouables " qui se penche davantage sur les différentes relations que l’artiste aurait eu avec des fans et son penchant pour les adolescentes qui, bien que tabou, était connu de tous.

Jean Marie Piton, le garde du corps de Cloclo était chargé de choisir une jeune fille pendant que le chanteur se douchait. C’est ce que Fabien Lecoeuvre, spécialiste de Claude François explique : " Quand il voyait une fille un peu jolie, il la faisait venir en coulisses, pas forcément toujours pour Claude, d’ailleurs, mais aussi parfois pour ses collaborateurs "

Dans le documentaire, on retrouvera également le témoignage de certaines fans qui ont pu rejoindre le chanteur. Parmi ces témoignages, la Belge Carine Lodewyckx raconte : " Je trouvais Claude beau, sautillant. Un jour, je suis montée sur scène. Son garde du corps savait qui j’étais. Il m’a laissé faire et j’ai embrassé Claude. J’étais amoureuse et je le suis encore quarante-cinq ans plus tard. "

Mais ce n’est pas tout, Carine explique davantage comment elle pouvait accéder à la loge de la star : " On faisait la file en backstage et on avait son tour pour rentrer dans la loge ".

Elle raconte alors sa propre rencontre avec l’auteur de " Comme d’habitude " en détail :

En 1974, ça a été mon premier tête-à-tête dans sa loge. On a flirté, fait quelques bisous. Et il m’a proposé de le rejoindre à son hôtel. J’avais 15 ans. J’ai d’abord refusé, car je trouvais qu’il fallait attendre 17 ans. Mais je n’ai pas tenu. J’ai craqué peu avant mes 17 ans. Ma première fois, c’était le 25 avril 1977, après un gala à Bruxelles. Le secrétaire m’a proposé de dormir dans sa chambre. Je me sentais mal, je n’ai pas pu lui dire non. J’ai franchi la porte, tremblante, paralysée par la peur. Il était allongé, m’a appelée près de lui. Et il m’a attrapée par le cou. Quand j’étais avec lui, il me disait que c’est moi qu’il aimait, même si je lui disais que je savais qu’il y en avait d’autres.

La pression a fait craquer ainsi beaucoup de jeunes filles amoureuses de la star et même si Carine déclare n’avoir aucun regret, d’autres n’auront pas la même expérience. Ce sera le cas de l’animatrice Sophie Darel qui explique comment Claude François a tenté d’abuser d’elle.