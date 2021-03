Claire Laffut est dans Label pour se confier sur ses émotions musicales

Belgian Music Night : Claire Laffut et Smahlo – « Ne me quitte pas » - BELGIAN MUSIC NIGHT -... Un duo précieux pour la plus belle chanson d’amour de tous les temps. Claire Laffut peint, écrit et compose ! L’art est au cœur de l’existence de cette namuroise qui a commencé sa carrière comme mannequin et fait déjà figure de référence dans la musique pop. Après le succès de son premier titre, intitulé « Vérité » et de « Mojo », ritournelle hypnotisante aux rythmes saccadés, Claire Laffut confirme avec « Étrange Mélange » son talent. Pour l’accompagner, Smahlo, le rappeur bruxellois à la voix de velours et au style teinté de musiques nigériennes !