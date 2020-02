Christopher Nolan révolutionne la légende de Batman avec sa trilogie “The Dark Knight”

Ces prochaines semaines, la Deux vous emmène dans l'adaptation du comics du chevalier noir et commençons directement par le premier volet de Christopher Nolan . Après plusieurs films autour de Batman et Robin, Nolan révolutionne le genre en proposant un reboot 7 ans après le dernier volet de Joel Schumacher. Suivront encore deux films pour former une trilogie autour du chevalier noir. Pour “Batman – le commencement” sorti en 2005, l’accent est placé sur les traumas de l’enfance de ce petit garçon. Nolan va s’attacher à l’enfance du personnage, son parcours, ses peurs mais aussi à son entraînement jusqu’à la naissance de Batman.

Témoin et hanté par le meurtre de ses parents, Bruce Wayne (Christian Bale), jeune héritier d’une richissime famille, fuit la cité de Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le but de ses pérégrinations : sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre l’injustice. Durant cette quête, Bruce rencontre le mystérieux Ducard (Liam Neeson) qui, devenu son mentor, l’initie aux disciplines physiques et mentales nécessaires à ses futurs combats. Bruce est sollicité pour rejoindre la Ligue des ombres, une puissante organisation subversive, chantre d’une justice expéditive, que dirige l’énigmatique Ra’s Al Ghul (Ken Watanabe). D’après l’œuvre de Bob Kane et Frank Miller.