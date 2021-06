Christopher Bayemi (Luther) : "C'est un honneur d'incarner ce personnage"

À l'affiche de l'adaptation française de Luther, Christopher Bayemi y trouve son premier grand rôle. Lui qui se destinait à devenir sportif professionnel est aujourd'hui à l'aube d'une belle carrière de comédien. Rencontre avec un acteur sincère et touchant.

Comment avez-vous été introduit à cette série ?

C'est un scénario assez classique : mon agent m’a proposé un casting. J'étais d'ailleurs assez étonné, car je ne m’attendais pas à ce que TF1 fasse une adaptation de Luther. J’ai trouvé que c’était un joli pari et un beau challenge de leur part. En plus de ça, j'avais vu la série originale il y a très longtemps, car Idris Elba fait partie des comédiens que je suis depuis longtemps. Ensuite, le processus de casting a été assez long : j'ai fait cinq essais en un an et demi. Il a fallu s’accrocher et il a fallu y croire. À côté de ça, je fais pas mal de théâtre. Pendant ce processus de casting, je jouais dans une pièce intitulée Intra Muros. Le réalisateur David Morlet et la productrice exécutive Sabine Barthélémy sont venus me voir jouer, et j’ai l’impression que ça leur a permis de confirmer leur choix.

Reprendre un rôle joué par Idris Elba, c’était une pression supplémentaire ?

Dire le contraire serait mentir, mais j’ai abordé ça autrement. C’est surtout un honneur de pouvoir incarner ce personnage campé par un acteur extraordinaire. C’est une fierté aussi. Ça m’a plus boosté qu’autre chose et ça a été finalement beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup l'univers de cette série. J’aime bien comparer Luther à une espèce de super-héros, à l’instar des personnages qu’on peut voir dans les comics, c’est un vrai justicier fanatique et charismatique, vif, très passionné par son boulot. Il y a un côté un peu sombre à la Batman, Gotham City, qui me plaît beaucoup.