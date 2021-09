Christophe Maé, Black M ou encore Virginie Hocq mettent le feu cette semaine dans “Alors On Sort ?”

Joëlle Scoriels est de retour avec son agenda culturel 100% belge. Spectacles, concerts et même poésie sont au programme cette semaine dans “Alors On Sort ?”.

Un lundi bouillant Black M au FEU - © Tous droits réservés Si vos enfants ont pleuré de joie quand ils ont appris que Black M devenait l’un des coaches de la nouvelle saison de The Voice, vous êtes strictement obligés de les emmener admirer la star française du rap, qui va mettre le feu au FEU (Festival Expressions Urbaines). Il s’agit d’une journée gratuite organisée sur la Place Flagey à Ixelles ce 26 septembre, avec, dès 13h, mille façons d’appréhender les cultures urbaines : musique, danse, break, graff’, sports rebondissants, village associatif, et ambiance convivialo-familiale garantie.

Un mardi humoristique Virginie Hocq au Forum de Liège - © Tous droits réservés Si on vous dit : “la patronne de l’humour belge”, vous pensez instantanément à Virginie Hocq. La comédienne, qui a grandi à Braine-l’Alleud avant de se mettre à écumer les plateaux télés les plus recherchés de France, avait frappé un grand coup, au début de sa carrière, avec sa célèbre “Liste de courses”. On est loin de ce genre de frénésie dans son nouveau spectacle : Virginie égrène des pensées universelles sur le sens de la vie - à la faveur de la disparition de son papa… Virginie est rigolote et incroyablement sympathique : courons lui dire qu’on l’adore au Forum de Liège le 24 octobre.

Alors on sort ? - Virginie Hocq - Jardin des Citoyens - Mirano 80 (127/261) - 13/09/2021 Au programme - Spectacle : Virginie Hocq Ou Presque, Forum, Liège, 24 octobre & 12 janvier, À partir de 27€ - Concerts du Jardin des Citoyens, Parlement Européen, Bruxelles, Jusqu'au 30 septembre, Gratuit - Cinéma : Mirano 80 : L'espace d'un rêve, T. Purcaro Decaro & L. Jabon, Cinéma Vendôme, Ixelles, 20, 27 septembre & 4 octobre

Un mercredi en scène Scène de villages - © Tous droits réservés Comme notre cher petit agenda était affreusement fermé durant cet été, on n’a pas pu vous parler de la tournée “Scène de villages”, mais il reste deux dates ! Ce sont des concerts, spectacles et animations qui débarquent chez vous, sur les places de vos bourgades, pour peu que vous habitiez en Brabant Wallon. La tournée avait débuté en mai ; il reste Jodoigne (18 septembre) et Beauvechain (2 octobre) au programme : des contes pour enfants, du jazz, du punk, de la gravure ou encore de l’aérobic sauvage !​ C’est gratuit, mais on vous recommande de réserver pour être certains d’en profiter.

Un jeudi ensoleillé Christophe Maé à Forest National - © Tous droits réservés Christophe Maé est le genre d’artiste qui ne peut pas ne pas vous mettre de bonne humeur. Il a failli faire tennisman, skieur et même pâtissier, avant de devenir fou d’harmonica et de guitare. Cinq albums plus tard, Christophe Maé mène, avec toujours autant de sincérité, sa vie d’artiste. Le nouveau single, “Y a du soleil”, va nous accompagner idéalement dans la plongée automnale, histoire de patienter jusqu'aux deux dates de concert belges (les 28 septembre et 6 novembre) à Forest National. Un shot de générosité musicale, ça ne se refuse pas. On se retrouve là-bas !

Un vendredi poétique Poetik Bazar - © Tous droits réservés Il y a un problème avec la poésie belge d’aujourd’hui : on ne la connaît pas assez. Poetik Bazar est là pour y remédier ! C’est le tout premier “marché de la poésie”, organisé à Bruxelles, dans quelques théâtres, et dans les Halles St Géry, en français et en flamand dans le texte. Du 24 au 26 septembre, performances, ateliers, lectures, rimes léonines et prose qui balance : Poetik Bazar donne la cadence.