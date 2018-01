Chris Noth en mari infidèle ou en agent du FBI : faites votre choix !

"Je ne savais pas où cela allait mener, confie-t-il mais je savais que c'était dans le monde politique et le monde politique détient beaucoup de sombres secrets et je pensais que ça pourrait être amusant de sauter à bord et de voir où cela me mène."

Sept saisons plus tard et une nomination aux Golden Globes pour sa performance, l'acteur entame un nouveau chapitre dans sa carrière pour se retrouver à l’affiche de "Gone", une histoire captivante au cœur d’affaires d'enlèvements et de personnes disparues…