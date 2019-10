Chirurgie esthétique, à la recherche du corps parfait

Le documentaire de Sigrid Clément et Mélanie Prévôt nous plonge au coeur de la Clinique des Champs Elysées qui est l'une des plus grandes institutions de chirurgie esthétique d'Europe.

Avec 2.500m² sur 5 étages et une centaine d'employés, la Clinique des Champs Elysées est l'une des plus grandes institutions de chirurgie esthétique d'Europe. Les patients profitent de 30 chambres luxueuses et d'une équipe attentionnée de masseurs-kinésithérapeutes, coiffeurs et manucures. Elle attire une clientèle française et internationale haut de gamme depuis 60 ans. Toujours à la pointe de l'innovation, elle propose des solutions pour se débarrasser de ses complexes : amincissement, rajeunissement, greffe de barbe, chirurgie implantaire ; tout est mis en œuvre pour ressembler aux plus grandes stars mondiales.

Mais comment la Clinique des Champs Elysées est-elle devenue ce temple de la beauté ? Qui sont ces médecins qui mettent en valeur le physique de leurs patients ?

A découvrir dès 20h20 le mardi 29 octobre sur La Deux