Charles nous livre ses émotions musicales dans Label

Charlotte Foret en acoustique sur Pure - Les sessions The Voice sur Pure - 20/03/2019 Ce mercredi après-midi, la talentueuse Charlotte Foret rejoignait notre Live Room pour une version chill du titre de Queen "The Show must Go On" qu'elle avait interprété la veille sur le plateau de The Voice Belgique. Chaque semaine, Pure vous offre la chance de revoir un talent the Voice en acoustique. C'est vous qui choisissez! Pour voter, rendez-vous chaque mardi à l'issue du Live TV sur le site de Pure.